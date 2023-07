Saiba os cenários para o Brasil avançar às oitavas da Copa do Mundo Feminina

A seleção brasileira pode garantir a vaga na fase mata-mata do Mundial até com um empate, mas para isso teria que torcer por uma vitória de Panamá sobre a favorita França

A derrota por 2 a 1 sofrida para a França na segunda rodada da Copa do Mundo Feminina deixou o Brasil em situação de pressão no torneio, mas ainda dependendo somente de si para avançar às oitavas de final. Para não depender de nenhum outro resultado, basta que as brasileiras vençam a Jamaica por qualquer placar.

No cenário atual, França e Jamaica ocupam a zona de classificação do Grupo F, ambas com quatro pontos. O Brasil aparece logo atrás, com três. Isso significa que, até em caso de empate, a seleção brasileira pode garantir a vaga, mas para isso dependeria de uma vitória de Panamá diante da favorita França — resultado que é improvável.

+ Dia 11 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em caso de derrota para a Jamaica, ou de um empate seguido de vitória da França, a seleção brasileira será eliminada do Mundial. Adversária do Brasil, a seleção africana empatou na rodada inicial com a França e venceu o Panamá por 1 a 0.

Brasil e Jamaica se enfrentam na quarta-feira, 2 de agosto, às 7 horas da manhã.