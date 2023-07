Por que os jogos da terceira rodada da Copa Feminina estão sendo simultâneos?

A Copa do Mundo Feminina 2023, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia, adotou um esquema diferente na última rodada da fase de grupos que se iniciou nesse domingo, 30, e vai até a próxima quinta-feira, 3. Os jogos entre times do mesmo grupo estão sendo simultâneos, ou seja, ocorrem no mesmo horário.

O esquema começou com os jogos Suíça x Nova Zelândia e Noruega x Filipinas que jogaram no domingo às 4h (horário de Brasília). O mesmo aconteceu com as partidas Canadá x Austrália e Irlanda x Nigéria, que disputaram as vagas do Grupo B.

O próximo jogo do Brasil será contra a Jamaica na quarta-feira, 2, às 7h. No mesmo horário, a França enfrenta o Panamá. Os resultados definirão os times do Grupo F que passarão para as oitavas de final.

Copa do Mundo Feminina: Por que os jogos da última rodada são simultâneos?

A razão para essa organização na terceira rodada da fase de grupos é um jogo da Copa da Espanha, em 1982.

Na última rodada do Grupo 2, ocorreram dois jogos: Chile x Argélia, no qual a seleção africana venceu e estava classificada; e o jogo Alemanha e Áustria. Neste último, uma vitória da Alemanha classificaria os dois times.

Então a Alemanha abriu o placar com um gol aos 10 minutos de jogo, e no restante da partida, as seleções ficaram “gastando o tempo” até a partida terminar, segundo informações do portal Ninja Esporte Clube. Desde então, a Fifa aderiu aos jogos simultâneos na última rodada da fase de grupos.