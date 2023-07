Copa do Mundo Feminina 2023: jogos do Brasil, horário e guia completo

Veja história da Copa do Mundo Feminina 2023, onde vai ser, quando começa, onde assistir ao vivo, tabela com dia e horário dos jogos do Brasil e mais

A partida entre Nova Zelândia e Noruega inicia a nona edição da Copa do Mundo Feminina com um recorde: é a primeira vez que o evento sediará 32 seleções em campo. Em 2019, na última disputa pela taça, 24 países participaram.

As quatro equipes campeãs das competições anteriores (Estados Unidos, Alemanha, Japão e Noruega) também marcam presença no Mundial de 2023, que dividirá as seleções em oito grupos, com 64 partidas.

Confira mais informações sobre a nova edição da Copa do Mundo Feminina a seguir.

História da Copa do Mundo Feminina

A primeira Copa do Mundo Feminina oficial foi sediada pela China em 1991 e consagrou a seleção dos Estados Unidos como a campeã. O evento aconteceu 61 anos depois da sua contrapartida masculina, inaugurada em 1930.

No Mundial de estreia, o Brasil não conseguiu passar da fase de grupos, mas venceu a sua primeira partida contra o Japão por 1 a 0, único gol feito pela seleção brasileira.

A melhor posição alcançada pela equipe verde-amarela aconteceria apenas em 2007, em outra Copa Feminina sediada na China. As brasileiras chegaram até as finais e perderam para o grupo alemão, ficando com o segundo lugar.

Copa do Mundo Feminina 2023: quando começa

A Copa do Mundo Feminina 2023 começará no dia 20 de julho com disputa entre a Nova Zelândia e a Noruega no Grupo A, às 4 horas (horário de Brasília). Em seguida, Austrália e Irlanda representam o Grupo B, às 7 horas.

O Mundial se estenderá até o dia 20 de agosto, com a partida que decidirá a equipe vencedora.

Copa do Mundo Feminina: estreia do Brasil

A estreia do Brasil na Copa Feminina acontecerá na segunda-feira, 24 de julho, às 8 horas (horário de Brasília). A seleção brasileira, parte do Grupo F, disputará contra o Panamá.

Brasil x Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24 de julho, às 8h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium.

França x Brasil - 2ª rodada

Sábado, 29 de julho, às 7h (de Brasília), no Sidney Football Stadium.

Jamaica x Brasil - 3ª rodada

Quarta-feira, 2 de agosto, às 7h (de Brasília), no Melbourne Rectangular Stadium.

Oitavas de final - se for líder do grupo

Terça-feira, 8 de agosto, às 8h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium. Adversário será o segundo colocado do Grupo H (Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul ou Marrocos).

Oitavas de final - se for segunda colocada no grupo

Terça-feira, 8 de agosto, às 5h (de Brasília), no Melbourne Rectangular Stadium. Adversário seria o líder do Grupo H (Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul ou Marrocos).

Copa do Mundo Feminina 2023: onde acontece

Pela primeira vez na história, o Mundial feminino é sediado em dois países ao mesmo tempo. Os escolhidos foram a Nova Zelândia e a Austrália, que distribuirão as disputas entre as suas arenas.

A Austrália ficará responsável por seis arenas:

Estádio Olímpico de Sydney

Brisbane Stadium

Sydney Football Stadium

Melbourne Rectangular



Perth Rectangular

Hindmarsh

A Nova Zelândia será responsável por quatro arenas. Uma delas, Eden Park, sediará a primeira disputa entre os grupos neozelandês e norueguês:

Eden Park

Wellington Regional

Dunedin Stadium

Waikato

Copa do Mundo Feminina 2023: assistir ao vivo online e grátis

A Copa do Mundo Feminina 2023 terá cerca de sete transmissões ao vivo pela TV Globo em seu canal aberto, com a exibição de 34 jogos pelo canal Sportv e pelo streaming Globoplay. Além disso, o Globo Esporte realizará a cobertura do evento.

Opção gratuita para assistir os jogos da Copa

O canal CazéTV, do influenciador Casimiro Miguel, transmitirá gratuitamente todas as 64 partidas do Mundial ao vivo.

Outra opção para o público interessado é o serviço de streaming Fifa Plus, que exige cadastro com e-mail e senha para acesso ao conteúdo.

Copa do Mundo Feminina 2023: horário do Brasil na fase de grupos

Na fase de grupos, o Brasil disputará três partidas na busca pela classificação para as oitavas de final como líder do Grupo F. Caso a equipe verde-amarela seja a vencedora, jogará contra o segundo colocado do Grupo H (Marrocos, Alemanha, Colômbia e Coreia do Sul).

1ª Rodada (24 de julho): Brasil x Panamá - 08h (horário de Brasília) no Hindmarsh Stadium

Brasil x Panamá - 08h (horário de Brasília) no Hindmarsh Stadium 2ª Rodada (29 de julho): Brasil x França - 07h (horário de Brasília) no Sydney Football Stadium

Brasil x França - 07h (horário de Brasília) no Sydney Football Stadium 3ª Rodada (2 de agosto): Brasil x Jamaica - 07h (horário de Brasília) no Melbourne Rectangular

Álbum Copa do Mundo Feminina 2023

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo Feminina foi revelado pela editora Panini com 24 páginas a mais que a sua edição anterior (80 páginas no total). O livro ilustrado representa os 32 países que disputam as partidas, com 580 figurinhas.

O slogan oficial da competição, “Beyond Greatness”, também recebe destaque no álbum, com 32 figurinhas especiais.

A edição é apenas a quarta feita para o torneio. O primeiro livro ilustrado para a Copa Feminina foi publicado em 2011, exclusivamente na Alemanha, país-sede do Mundial na época.

Onde comprar o álbum de figurinhas da Copa

O produto pode ser adquirido no site oficial da editora Panini e nas bancas ao redor do País, em capa dura ou mole.

Veja quanto custa o álbum e a suas figurinhas:

Capa Dura: 54,90 reais

54,90 reais Capa Mole: 15 reais

15 reais Pacote (cinco cromos): 4 reais

Copa do Mundo Feminina: seleção brasileira já ganhou?

A seleção brasileira nunca recebeu o primeiro lugar nas edições anteriores da Copa do Mundo Feminina, mas chegou ao pódio duas vezes. Em 1999, o grupo verde-amarelo ficou em terceiro, mas chegou ao segundo lugar na final de 2007 contra a Alemanha.

O grupo brasileiro esteve presente em todos os Mundiais, de 1991 a 2019, e disputará a taça mais uma vez em 2023.

Quem joga na seleção brasileira de 2023

A técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, anunciou as jogadoras convocadas para a Copa do Mundo Feminina ainda no mês de junho, com 23 nomes — 11 deles de estreantes na competição.

Conheça as jogadoras que representarão o Brasil:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Camila (Santos) e Bárbara (Flamengo)

Defensoras: Kathellen (Real Madrid), Antonia (Levante), Tamires (Corinthians), Bruninha (Gotham City), Lauren (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal), Mônica (Madrid CFF)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Ana Vitória (Benfica)

Atacantes: Debinha (Kansas City), Gabi Nunes (Madrid CFF), Geyse (Barcelona), Marta (Orlando Pride), Andressa Alves (Roma), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras)

Suplentes: Aline (Ferroviária), Angelina (OL Reign) e Tainara (Bayern de Munique)

Copa do Mundo Feminina: Pia Sundhage é técnica do Brasil

Pia Sundhage: a primeira estrangeira a comandar a equipe do Brasil Crédito: Thais Magalhães/CBF

A sueca Pia Sundhage é treinadora da seleção brasileira feminina de futebol desde 2019 e acompanha o grupo no Mundial de 2023 como a primeira estrangeira a comandar a equipe do Brasil.

Como responsável pelo grupo dos Estados Unidos, entre 2008 e 2012, levou a seleção norte-americana até o pódio na Copa do Mundo Feminina de 2011, na segunda colocação.

Arbitragem feminina na Copa do Mundo Feminina 2023

A Copa do Mundo Feminina 2023 terá quatro brasileiras na arbitragem — a árbitra Edina Alves, as auxiliares Neuza Back e Leila Moreira, e a árbitra de vídeo Daiane Muniz dos Santos.

A escala de arbitragem será composta exclusivamente por mulheres (33 árbitras), contando com as primeiras árbitras de vídeo mulheres da história das Copas do Mundo (masculinas e femininas) — seis delas na equipe VAR, ao lado de 13 homens.

Quem já ganhou? Veja lista de campeãs da Copa do Mundo Feminina

A lista de equipes vencedoras do Mundial Feminino tem os Estados Unidos na posição tetracampeã, seguida pela Alemanha (duas vitórias).

Confira o primeiro lugar de cada edição desde 1991: