Copa Feminina: uniforme do Brasil tem short para período menstrual

O design, lançado pela Nike, apresenta os uniformes do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2023, incluindo a criação de shorts menstruais; confira

Com inspiração na Floresta Tropical Amazônica, os uniformes da seleção brasileira foram lançados em 2023 por meio de parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike. Entre os seus diferenciais, estão inovações para auxiliar as jogadoras durante a menstruação.

O projeto da Nike, responsável pela criação, busca “garantir que as atletas se sintam confortáveis e tenham facilidade de movimentação em campo”. Segundo informações descritas pela CBF em seu portal, o material dos uniformes foi desenhado por computador, com base em dados.

O feedback das jogadoras também influenciou na escolha do “Nike Leak Protection: Period”, uma tecnologia integrada aos shorts que pode ser utilizada abaixo do calção de jogo durante o período da menstruação.

“Jogadoras profissionais jogam dois tempos de 45 minutos sem pausas. Muitas nos disseram que podem passar vários minutos em campo preocupadas com a possibilidade de apresentar vazamento de menstruação”, explicou a vice-presidente global de vestuário esportivo feminino da Nike, Jordana Katcher.

Detalhe da camisa utilizada pelas jogadoras da seleção brasileira Crédito: Nike/Divulgação

A estreia do uniforme do Brasil com short para período menstrual

A estreia das novas roupas aconteceu em partida do Brasil contra a Inglaterra na Finalíssima, em Wembley, Londres. Na parte interna das duas camisas lançadas, na altura da nuca, há um grafismo em homenagem à “Mãe Natureza”, em referência à Floresta Amazônica.

Os uniformes são utilizados pelas atletas em suas participações na Copa do Mundo Feminina de 2023, sediada na Nova Zelândia e Austrália.

Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023

O jogo de estreia da seleção brasileira contra o Panamá terminou com a vitória verde-amarela por 4 a 0. As responsáveis pelos gols foram as futebolistas Ary Borges e Beatriz Zaneratto.

Na segunda rodada, o Brasil enfrentará a França no sábado, 27 de julho, às 7 horas (horário de Brasília).

