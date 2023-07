Seleção brasileira joga Copa feminina com uniforme sem estrelas; entenda

A Seleção estreou nesta segunda-feira, 24, em jogo contra o Panamá e não usou o uniforme tradicional com as cinco estrelas. Saiba por que

Em jogo desta segunda-feira, o Brasil derrotou o Panamá na primeira partida das duas seleções na Copa de 2023. Após o triunfo no Estádio Hindmarsh, em Adelaide-AUS, as comandadas de Pia Sundhage lideram o grupo F, com três pontos. Agora, o Brasil irá enfrentar a França no próximo sábado, 29.

Chamou atenção o uniforme da canarinho para os jogos da Copa do Mundo Feminina 2023. Afinal, por que a camisa usada pelas jogadoras não continha as cinco estrelas características?

Por que o Brasil está usando uniforme sem estrelas na Copa do Mundo Feminina?

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino passou a ter um desenho próprio do escudo na camisa, em novembro de 2020. O modelo não possui as cinco estrelas que tem na camisa da Seleção Masculina, em alusão aos cinco títulos da Copa do Mundo que eles conquistaram.

Nesta segunda-feira, 24, em estreia na Copa do Mundo 2023 contra o Panamá, foi a primeira em em Copas do Mundo que as jogadoras utilizaram a camisa sem estrelas.

A ideia é manter o foco no futebol feminino e incentivar a modalidade. Seleções como França e Estados Unidos utilizam o mesmo critério.

Copa do Mundo Feminina: Ary Borges faz três dos quatro gols do Brasil na estreia



Jogando bem desde o início, o Brasil venceu o Panamá por 4 a 0, com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto, em sua estreia na Copa do Mundo Feminina. Foi a nona vitória brasileira nas nove estreias da Seleção em Copas, contando desde 1991.

A Canarinho volta a campo no sábado, 29, às 7 horas (de Brasília), para enfrentar a favorita França, que estreou empatando com a Jamaica por 0 a 0.