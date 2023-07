5 dúvidas comuns sobre menstruação

Um ciclo menstrual regular dura entre 24 e 28 dias, mas basta esse cronograma atrasar para que muitas mulheres fiquem preocupadas, seja pela possibilidade de gravidez ou de outros problemas que envolvem a saúde reprodutiva. E, nesses momentos, uma simples busca na internet traz diversas alternativas que prometem colaborar para que a menstruação chegue. Por isso, a ginecologista Luana Ariadne Ferreira Zanchetta Souza responde algumas questões que envolvem o tema.

1. Menstruação atrasada é sempre sinal de gravidez?

Não. A lista de possíveis causas é grande. Em mulheres que possuem ciclo regular, o atraso pode, sim, trazer a possibilidade de gravidez, mas também de desequilíbrios hormonais pelo uso irregular do anticoncepcional oral ou da pílula do dia seguinte, assim como situações emocionais, como estresse e ansiedade. Dentre as possibilidades, é possível ainda incluir variações bruscas de peso, excesso de atividade física, disfunções da tireoide, efeitos da síndrome dos ovários policísticos e quadros infecciosos.

2. É verdade que há alimentos que, quando consumidos, têm o poder de fazer a menstruação descer?

O consumo de determinadas ervas, em alta concentração, pode provocar contrações uterinas e, possivelmente, estimular o fluxo menstrual. Alguns chás são usados com esta finalidade, como o chá de canela, que tem propriedades que estimulam a circulação sanguínea e o aumento da pressão e contração uterina. Mas é importante entender que não há nenhuma comprovação científica que confirme essa ação. Adicionado a isso, existe o risco de interferência na absorção de medicamentos que o chá pode provocar.

3. A prática de sexo está entre as alternativas que ajudam a fazer descer a menstruação?

Durante o ato sexual, o corpo se aquece e, se estiver sendo prazeroso, o útero pode dilatar, criando um aumento do fluxo sanguíneo e levando a uma perda sanguínea que não gera agravo para a saúde da mulher. Ao mesmo tempo, as relações sexuais liberam endorfina e serotonina, substâncias produzidas pelo cérebro e que têm ligação direta com o nosso prazer e bem-estar.