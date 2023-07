Craques da Copa do Mundo Feminina: quem são as melhores jogadoras?

A Copa do Mundo Feminina de 2023 estreou com a vitória da equipe neozelandesa contra a Noruega, graças ao gol de Hannah Wilkinson. A autora do primeiro gol da edição, futebolista profissional, dividirá o campo com jogadoras conhecidas internacionalmente.

O Mundial não definirá apenas o grupo vencedor, mas apresenta um prêmio individual para a melhor jogadora: a Bola de Ouro. Em sua nona edição, 736 futebolistas disputam esse espaço, com histórico positivo para as norte-americanas.

Conheça as jogadoras que podem entrar na lista para a Bola de Ouro em 2023.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Marta

Marta: primeira mulher a receber seis vezes o título de melhor jogadora do mundo pela Fifa Crédito: Sam Robles/CBF

Em sua última participação no Mundial, Marta busca alcançar, ao lado da equipe brasileira, o primeiro lugar na Copa Feminina, título ainda não conquistado pelo Brasil.

Aos 37 anos, a Rainha detém o recorde de maior goleadora em todas as Copas do Mundo, femininas e masculinas — são 17 gols registrados. Além disso, é a primeira mulher a receber seis vezes o título de melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), cinco delas consecutivas.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Alexia Putellas

Alexia Putellas: atual detentora do título de melhor jogadora do mundo Crédito: FRANCK FIFE / AFP

A futebolista espanhola é a atual detentora do título de melhor jogadora do mundo, segundo a Fifa. Aos 29 anos, Alexia Putellas é capitã do Barcelona (clube feminino), atuando como meia-atacante.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Megan Rapinoe

Megan Rapinoe recebeu a Bola de Ouro em 2019 na Copa Feminina Crédito: AFP

Em sua quarta Copa do Mundo, Megan Rapinoe representa os Estados Unidos mais uma vez, após a vitória da seleção no último torneio. Além de Marta, a atacante, de 38 anos, será mais uma futebolista que pretende se despedir do Mundial após 2023.

Na terceira Copa de sua carreira, em 2019, Rapinoe recebeu a Bola de Ouro e foi declarada a melhor artilheira.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Alex Morgan

Alex Morgan uma das candidatas ao título de melhor jogadora do mundo da Fifa. Crédito: AFP

Outra norte-americana na lista, Alex Morgan, de 35 anos de idade, também pode estar vivenciado a sua última Copa do Mundo. Ao lado da seleção dos Estados Unidos, a jogadora levantou a taça duas vezes, em 2015 e 2019.

Morgan foi uma das candidatas ao título de melhor jogadora do mundo da Fifa.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Ada Hegerberg

Ada Hegerberg: primeira mulher a ganhar o prêmio Ballon d'Or em 2018 Crédito: AFP

A atacante norueguesa pode não ter vencido a equipe da Nova Zelândia na partida de estreia da Copa Feminina, no dia 20 de julho, mas Ada Hegerberg foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Ballon d'Or, em 2018.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Lena Oberdorf

Lena Oberdorf alcançou a quarta colocação na eleição do Ballon d'Or de 2022. Crédito: AFP

Aos 21 anos de idade, a meio-campista alemã Lena Oberdorf alcançou a quarta colocação na eleição do Ballon d'Or de 2022. No Mundial, Oberdorf representará a Alemanha no grupo H.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Sam Kerr

Sam Kerr, considerada uma das melhores jogadoras do mundo, representa a Austrália Crédito: AFP

A artilheira Sam Kerr é uma das apostas da Austrália, co-anfitriã da Copa Feminina, e já é reconhecida como uma das melhores jogadoras do mundo.

No Ballon D'Or Féminin de 2022, Kerr alcançou o pódio no terceiro lugar, atrás apenas de Beth Mead (Inglaterra) e da vencedora, Alexia Putellas (Espanha).

Craques da Copa do Mundo Feminina: Wendie Renard

Wendie Renard é capitã do clube Olympique Lyonnais ("Lyon") Crédito: AFP

A capitã do clube Olympique Lyonnais (“Lyon”) foi uma das convocadas pela seleção francesa para disputar a Copa do Mundo Feminina 2023. Aos 33 anos, Wendie Renard ficou em terceiro lugar no ranking de Melhor Jogadora Feminina da Fifa em 2020.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Alexandra Popp

Alexandra Popp representa a Alemanha na Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: AFP

Como atacante e capitã da equipe alemã, Alexandra Popp foi a responsável por dois gols da Alemanha na semifinal contra a França na Euro 2022, garantindo a vitória.

Craques da Copa do Mundo Feminina: Debinha

Debinha é descrita pelo The Guardian como "uma das jogadoras mais experientes do grupo (brasileiro)" Crédito: Thais Magalhães/CBF

Aos 31 anos de idade, a futebolista brasileira Debinha, que atua como atacante ou meia, foi indicada pela Fifa na lista para Melhor Jogadora Feminina em 2022.

O jornal The Guardian, em seu guia virtual das seleções do Mundial, descreve Debinha como “uma das jogadoras mais experientes do grupo”.