Marta elogia coletivo da seleção feminina após goleada e exalta atuação de Ary Borges

Seleção brasileira estreou na Copa do Mundo feminina com goleada por 4 a 0 sobre o Panamá

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo feminina com goleada por 4 a 0 sobre o Panamá. Autora de três gols e uma assistência, a meia Ary Borges teve atuação bastante celebrada pela rainha Marta, que entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, justamente no lugar da camisa 17. Vale destacar que a ex-Palmeiras e São Paulo assumiu a artilharia isolada do Mundial.

"Fiquei feliz demais por ela. Óbvio que fazer três gols em uma estreia não é nada fácil, e ela foi abençoada. Na verdade, ela fez três gols e ainda deu uma assistência. Então, foram quase quatro, porque aquele ali [lance do terceiro gol do Brasil], se ela não tivesse tido a leitura tão perfeita de ver a Bia [Zaneratto], ela poderia até ter tentado finalizar. Foi muito feliz", disse.

"Fico honrada de ter entrado no lugar dela, acho que fiquei até mais tranquila, por ter entrado em um momento em que o jogo já estava encaminhado, mais tranquilo para o Brasil", continuou a atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marta destaca coletividade do Brasil

Além disso, Marta analisou a vitória do Brasil, que assume a liderança do Grupo F, e exaltou o espírito coletivo da equipe treinada pela sueca Pia Sundhage. A camisa 10 afirmou esperar essa postura das brasileiras durante todo o Mundial.

"Sem dúvida [lance do terceiro gol representa o espírito de coletividade da Seleção]. Acho que o jogo inteiro mostrou isso. Lógico que depois do quarto gol, nós fomos para cima e ainda continuamos fazer mais. As meninas que entraram obviamente estavam com aquela vontade de fazer um 'golzinho', isso é normal, pois o jogo nos proporcionou essa situação", declarou.

"O que criamos hoje foi justamente um trabalho coletivo que estamos fazendo há bastante tempo e espero que continuemos assim durante a Copa inteira, que siga até a final, para que possamos conquistar esse título tão sonhado", finalizou Marta.

Agora, a Seleção Brasileira volta aos gramados contra a França, no próximo sábado. O embate está marcado para as 7 horas (de Brasília), no Estádio Lang Park, em Brisbane, na Austrália. O confronto marca o duelo entre as duas grandes favoritas à liderança do Grupo F, que conta ainda com Jamaica e Panamá.