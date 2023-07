Copa Feminina: conheça a seleção do Panamá, rival na estreia do Brasil

A seleção do Panamá, que participa pela primeira vez da Copa, faz sua estreia hoje contra o Brasil. Saiba mais sobre a história dessa seleção

As panamenhas estreiam na Copa hoje, 24, depois de uma intensa campanha pela vaga no mundial. Elas se classificaram no torneio de repescagem disputado na Nova Zelândia, em fevereiro deste ano. A vaga foi conquistada em uma vitória por 1x0 contra o Paraguai.

Na copa da França, em 2019, eles chegaram bem perto da classificação para participar. Mas, já na repescagem, foram derrotadas pela Argentina e deram adeus ao sonho de disputar a taça no país europeu.

Elas deram a volta por cima e já demonstraram seu potencial na fase preliminar da Copa da Concacaf de 2022, vencendo as quatro partidas que disputou — contra Barbados, Belize, Aruba e El Salvador. Na rodada seguinte, ficaram em terceiro lugar e foram para o torneio de repescagem bem otimistas.

Na primeira partida do torneio de repescagem, elas venceram a Papua-Nova Guiné por 2 a 0 com gols de seus principais nomes, Marta Cox e Riley Tanner. No último compromisso, a classificação histórica foi confirmada sobre o Paraguai.

Conheça a seleção do Panamá: O técnico Ignacio Quintana

O mexicano Ignacio Quintana desembarcou no Panamá para o maior desafio da sua carreira, após trabalhar como auxiliar técnico da seleção feminina da Nicarágua.

E ele fez a diferença com as panamenhas! Propôs equiparação de salários para as seleções masculina e feminina e um projeto amplo para que o futebol feminino pudesse crescer em todos os níveis país afora.

As iniciativas trouxeram um resultado animador, principalmente no torneio de repescagem para a Copa. E terminou da melhor forma, com o time classificado para a Copa do Mundo de 2023.

Conheça a seleção do Panamá: O destaque Marta Cox

Com apenas 25 anos, Marta já fez muito pela seleção feminina do Panamá. Graças ao seu talento, ela estreou pela seleção com apenas 14 anos.

Ela assumiu a liderança do grupo ao lado da experiente capitã Natalia Mills e foi peça central no esquema de Nacho Quintana por seu futebol diferenciado. Além disso, ela marcou o gol que permitiu que o Panamá disputasse a repescagem para a Copa.

Ela já atuou em clubes do México, Colômbia, Costa Rica e Estados Unidos, uma rodagem que destacou ser o que precisava para atingir o elevado nível de exigência no futebol profissional.

Conheça a seleção do Panamá: Jogos pelo Grupo F

24 de julho Panamá x Brasil (8h, horário de Brasília, Estádio de Hindmarsh)

29 de julho Panamá x Jamaica ( 9h30min, horário de Brasília, Estádio Rectangular de Perth)

2 de agosto Panamá x França (7h, horário de Brasília , Estádio de Futebol de Sidney)