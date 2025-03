Fortaleza x Ferroviário pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Tricolor do Pici e Tubarão da Barra se enfrentam no jogo de volta da semifinal do Estadual, neste sábado, 8, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas

Pela terceira vez em oito dias, tricolores e corais vão medir forças em um Clássico das Cores. No último encontro da temporada, Fortaleza e Ferroviário duelam neste sábado, 8, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela semifinal do Campeonato Cearense , em busca de uma vaga na final da competição.

A última vez que o Leão do Pici não chegou à grande decisão do Estadual foi em 2017, sendo eliminado justamente pelo Ferrão na semifinal. E aquela também foi a vez mais recente em que o Tubarão da Barra foi finalista do Manjadinho, ficando com o vice-campeonato.

Depois de quebrar a sequência de quatro partidas sem vitórias — três derrotas e um empate —, o Leão quer aproveitar o novo Clássico das Cores para embalar e carimbar presença na final. A equipe teve bom desempenho no duelo do Nordestão e construiu placar elástico, elevando o moral. Moisés brilhou com dois gols. No Manjadinho, o artilheiro tricolor é Lucero, com três gols.

Do lado do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda deve promover o retorno da base do time titular e dar vez a algumas peças, como Gastón Ávila, Martínez e Moisés. Pochettino e Renato Kayzer também brigam por posição. A dúvida fica por conta de Brítez, que deixou o campo com dores após a partida do meio de semana.

Fortaleza x Ferroviário pelo Cearense 2025: como chega o Tubarão

Já do lado do Ferroviário, o português Tiago Zorro preservou nove titulares no compromisso passado pensando na segunda semifinal. O Tubarão, portanto, terá os retornos dos experientes Matheus Cavichioli e Ciel, que podem fazer a diferença na defesa e no ataque, respectivamente. Além deles, o principal destaque coral em 2025: Allanzinho, maior goleador do Cearense, com quatro bolas nas redes.

O volante Willyam Maranhão, com entorse no tornozelo, e o atacante Kiaun, que sofreu lesão na parte posterior da coxa, ficaram fora do primeiro embate e também devem ser desfalques neste sábado. O posto no meio-campo deve seguir sob responsabilidade de Kevin Rivas, formando trio com Gharib e Janeudo.