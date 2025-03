Guilherme relembra momento conturbado no Fortaleza e exalta Vojvoda: "Comprou a briga"

Um dos destaques do Santos na temporada, o atacante Guilherme relembrou sua passagem no Fortaleza em entrevista ao canal Podpah, no Youtube, na noite desta quinta-feira, 6. Na ocasião, o ex-camisa 29 do Leão citou as críticas que recebeu em sua chegada ao clube e elogiou a postura do técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Ele é top, mano, e é um ótimo ser humano também. Isso faz muita diferença [...] E não é só comigo, é com quem jogava e com quem não jogava. É difícil você falar dele como um 'traíra'. Pelo contrário, ele deixava claro que o campo ia falar. Ele consegue tirar tudo do cara, é surreal. Tanto que eu machuquei a coxa e, quando volto, estava meio sem confiança. Perdi uns gols, a galera começou a pegar no meu pé, aí o Vojvoda tipo 'ah, vocês vão pegar no pé do Guilherme, agora que eu vou colocar ele pra jogar'. Ele comprou a briga", comentou o ponta, que vestiu a camisa tricolor em 2023.