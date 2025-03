Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para semifinal do Cearense ante o Ferroviário

Diante do Tubarão da Barra, o Leão não terá vantagem para avançar às finais. Quem vencer, estará classificado. Em caso de empate, a vaga será decidia no pênaltis

O Fortaleza iniciou o check-in de sócios e a venda de ingressos para a partida da volta das semifinais do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, que será disputada neste sábado, 8, às 16h30min (de Brasília), no estádio Presidente Vargas. No jogo de ida as equipes empataram por 0 a 0, assim, o vencedor avança para a grande final. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.

Para o torcedor que quiser comparecer ao PV, os bilhetes já estão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir de R$ 10. Já para o sócio-torcedor do clube, o check-in também já está liberado no site oficial.