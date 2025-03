FCF define arbitragem dos jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense

Fortaleza e Ferroviário disputam Clássico das Cores no próximo sábado, 8, enquanto Ceará e Maracanã medem forças no domingo, 9. As duas partidas serão no PV

O Clássico das Cores do próximo sábado, 8, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas, será apitado por Marcelo de Lima Henrique. O experiente árbitro será auxiliado por Nailton Oliveira e Renan Aguiar, enquanto Magno Cordeiro será responsável pelo VAR.

Em audiência pública realizada na última quarta-feira, 5, a Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu a escala de arbitragem para os duelos de volta da semifinal do Campeonato Cearense — Fortaleza x Ferroviário e Ceará x Maracanã —, no próximo fim de semana.

Já o embate entre Alvinegro de Porangabuçu e Bicolor Metropolitano, no domingo, 9, às 17 horas, também no PV, terá arbitragem de Léo Simão, que terá a companhia dos assistentes Moracy Sousa e Zaqueu Eleutério Linhares. Elizabete Esmeralda ficará à frente do VAR.

Nos confrontos de ida, Ferroviário e Fortaleza ficaram no 0 a 0, enquanto o Ceará ganhou do Maracanã por 3 a 0. As finais do Estadual serão nos dias 15 e 22 deste mês.

Cearense 2025: escala de arbitragem da semifinal

Fortaleza x Ferroviário