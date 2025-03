TJDF nega pedido do Ceará e mantém jogos da semifinal do Campeonato Cearense no PV

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, será palco dos dois jogos da semifinal do Campeonato Cearense. / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) publicou nesta sexta-feira, 7, a decisão de manter os dois jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense de 2025 no estádio Presidente Vargas. O mandado ocorreu após solicitação do Ceará que avaliou que, por ter a melhor campanha, deveria decidir em qual praça esportiva deveria mandar o jogo em que será mandante. O Vovô irá enfrentar o Maracanã neste domingo, 9, às 17 horas. O pedido foi ouvido pelo TJDF-CE, que em seguida intimou a Federação Cearense de Futebol (FCF) a prestar esclarecimentos quanto a decisão dos locais de cada um dos jogos. Em resposta à intimação do TJDF-CE, a FCF pediu que o segundo jogo das semifinais entre Ceará e Maracanã, no próximo domingo, 9, às 17 horas, permaneça marcada para o Estádio Presidente Vargas (PV), como já havia sido anteriormente definido pela própria entidade.

Segundo a Federação, o fato de Ceará e Fortaleza não terem entrado em um consenso sobre onde realizariam seus jogos, tendo em vista a nova portaria Secretaria do Esporte do Governo do Estado (Sesporte), corroborou para a decisão de mudar o local das duas semifinais para o PV.

O Fortaleza também disputará a partida de volta do Campeonato Cearense no PV. O Leão do Pici enfrentará o Ferroviário já neste sábado, 8. Ceará protesta, mas acatará decisão Em nota oficial divulgada logo após a decisão ser publicada, o Ceará acentuou que teve o direito violado ao não poder escolher onde mandaria a partida. Mesmo assim, o clube acentuou que irá acatar a determinação do TJDF. Confira a nota: Mediante a decisão do TJDF/CE - que manteve a segunda partida da semifinal do Estadual contra o Maracanã no estádio Presidente Vargas -, o Ceará Sporting Club salienta à sua torcida que, mesmo violado em seu direito, cumprirá a determinação judicial. Ciente dos direitos adquiridos por ter a melhor campanha na primeira fase, o Alvinegro fez tudo o que esteve ao seu alcance para que o regulamento da competição fosse cumprido em sua totalidade e, assim, jogasse no estádio em que preferisse (Arena Castelão). Exatamente como era de direito do Time do Povo tal reivindicação, neste momento nos cabe somente o cumprimento da referida decisão judicial.

Como citado anteriormente, o Ceará está pronto e à disposição para jogar em qualquer praça esportiva que reúna os pré-requisitos estabelecidos para as disputas desta fase do Estadual e, deste modo, seguirá focado na busca pela vaga na decisão do Campeonato Cearense 2025. Por fim, gostaríamos de reforçar à Nação Alvinegra de que contamos com o seu apoio em mais um jogo no Presidente Vargas. Temos a certeza de que a força e vibração das arquibancadas nos impulsionarão rumo a mais uma final de Campeonato Cearense. Como ocorreu a mudança de local de jogo Inicialmente, o duelo entre Ceará e Maracanã estava marcado para o Gigante da Boa Vista, que também receberia, no dia anterior (sábado, 8), o Clássico das Cores entre Fortaleza e Ferroviário, pela outra semifinal do Estadual. A realização dos dois jogos, porém, é vetada pela portaria publicada pela Secretaria do Esporte do Governo do Estado, que determina intervalo de 66 horas entre as partidas na praça esportiva.