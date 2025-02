Paz destaca os "vários benefícios" da implementação do reconhecimento facial nos estádios

O CEO da SAF do Fortaleza esteve em reunião com o prefeito Evandro Leitão na segunda-feira, 27, junto aos mandatários de Ceará (João Paulo Silva) e Ferroviário (Aderson Maia)

"Essa iniciativa naturalmente vai para o Castelão, até porque existe a Lei Geral do Esporte, que obriga que as praças esportivas com mais de 20 mil pessoas tenham o reconhecimento facial. Então, parabenizo a iniciativa do Prefeito Evandro Leitão, também do Governador Elmano, na figura também do Chagas, que tem trabalhado por isso. Certamente, muito em breve, a gente vai ter nas duas maiores praças esportivas do Estado, o reconhecimento facial, que traz vários benefícios para o futebol cearense, para a segurança pública, para o melhor espetáculo", disse.

A discussão acerca do assunto esquentou nas últimas semanas após duas confusões no Campeonato Cearense. Primeiro, na partida entre Horizonte e Fortaleza, quando membros de duas torcidas do Tricolor entraram em conflito, no dia 25 de janeiro. Logo no dia seguinte, o mesmo aconteceu na torcida do Ceará, no "Clássico da Paz" ante o Ferroviário, novamente duas organizadas em conflito.

Entenda a obrigatoriedade prevista na Lei Geral do Esporte

Em 14 de junho de 2023, o Governo Lula sancionou a nova Lei Geral do Esporte, com algumas mudanças significativas para o esporte no Brasil. A mudança gerou polêmicas, principalmente no Art. 148, onde obriga arenas esportivas com capacidade maior que 20.000 (vinte mil) pessoas a controlar a entrada e monitorar o público através da identificação biométrica.

Em resposta à nova lei, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou na terça-feira, 4, que o sistema de reconhecimento facial dos torcedores será implementado a tempo da final do Campeonato Cearense, que ocorrerá no dia 15 de março.