Mugni quer "paciência" do Ceará em Clássico-Rei: "Temos que ter muita mentalidade"

Vovô encara o rival Fortaleza neste sábado, 8, às 16h30min (de Brasília). Duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2025

Destaque do Ceará , o meio-campista Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 7, em Porangabuçu, e projetou o Clássico-Rei deste sábado, 8. Para ele, o time alvinegro chega preparado para enfrentar o rival Fortaleza, em duelo do Campeonato Cearense.

Ainda na oportunidade, o camisa 10 do Vovô salientou a importância da equipe ter "paciência" durante a partida. O confronto acontecerá às 16h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão.



"Temos que transmitir um pouco de paciência. Ás vezes você não pode passar do limite, esse tipo de partida se joga no limite, de repente tem confusão, briga. E isso acaba não sendo bom. A gente tenta se manter no equilíbrio e mentalmente forte", finalizou.