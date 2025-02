Borrero revela expectativas para o Clássico-Rei e desejo de retorno à seleção colombiana

Jovem atacante foi apresentado no Leão do Pici na tarde desta quinta-feira, 6

Embora já tenha atuado em quatro jogos do Campeonato Cearense, o atacante colombiano de 23 anos, Dylan Borrero, só foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza à imprensa na tarde desta quinta-feira, 6, no Pici. O momento com o atleta ocorreu antes do penúltimo treino preparatório do Leão para o Clássico-Rei deste sábado, 8, que ocorrerá às 16h30min, na Arena Castelão.

Ao lado do diretor de futebol, Alex Santiago, e do executivo de futebol, Bruno Costa, o atleta colombiano falou principalmente sobre o jogo deste final de semana diante do Ceará e acentuou o desejo de voltar a defender a seleção colombiana. Sobre o Clássico-Rei, Borrero acentuou especialmente a dedicação que o Fortaleza entregará em campo, ainda que o time já esteja classificado para as semifinais da competição.