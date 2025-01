Cearense 2025: atual campeão, Ceará quer bicampeonato para ter hegemonia local

Jogadores do Ceará comemoram título do Campeonato Cearense de 2024 / Crédito: FCO FONTENELE

Após conquistar o estadual de 2024 e quebrar um jejum de cinco anos sem levantar a taça, o Ceará chega para a disputa do Cearense de 2025 não apenas almejando o bicampeonato, mas também a retomar a hegemonia do futebol local. Isso porque o Vovô está empatado com o rival Fortaleza em número de títulos: 46 para cada. Na temporada passada, o Alvinegro de Porangabuçu derrotou o Leão em uma final emocionante, decidida nas penalidades e com o goleiro Richard sendo o grande herói. Assim como em 2024, a diretoria do Vovô coloca a conquista do Campeonato Cearense como prioridade em sua lista de objetivos, assim como a permanência na Série A.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O Cearense é também uma das prioridades nesta temporada. Somos o atual campeão e vamos em busca do bicampeonato. O Estadual também serve para a gente mensurar a qualidade do elenco que estamos montando e maturar esses atletas para competições ainda mais importantes e mais longas que teremos durante toda a temporada. Não tenha dúvida que estaremos fortes na busca por mais um título do Campeonato Cearense", disse João Paulo Silva, presidente do Ceará, ao Esportes O POVO.

Cearense 2025: Com acesso à Série A, Ceará fortalece elenco para nova temporada

Com o acesso à Série A conquistado, o Ceará precisou ir ao mercado da bola para requalificar o elenco. Foram 12 novos reforços anunciados até então: o goleiro Keiller; os zagueiros Willian Machado, Éder e Marllon; os laterais Dieguinho e Nicolas; os meio-campistas Fernando Sobral e Matheus Araújo; e os atacantes Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique. + FCF divulga tabela detalhada do Cearense de 2025; veja data do Clássico-Rei

O departamento de futebol do Vovô ainda segue se movimentando para contratar jogadores para três posições: um volante, um ponta e um centroavante. Para a estreia contra o Tirol, o treinador Léo Condé irá a campo com uma mescla de jogadores remanescentes do ano passado e novos contratados.