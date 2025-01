Vice-presidente do Ceará fala sobre papel da torcida na Série A: "Muito relevante"

Ernando Uchôa destacou o provável aumento do número de sócios-torcedores do clube nesta temporada

Durante o III Seminário de Torcidas Organizadas do Ceará, ocorrido na noite dessa terça-feira, 14, o vice-presidente do Vovô, Ernando Uchôa, falou com otimismo sobre a marca de 40 mil sócios-torcedores, alacançada pelo clube no último mês. Em entrevista ao repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, Ernando Uchôa ressaltou a tendência de crescimento de associados ao clube.