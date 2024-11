FCF divulga tabela detalhada do Cearense de 2025; veja data do Clássico-Rei

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-03-2024: Primeiro jogo da Final do Campeonato Cearense, Fortaleza 0 x 0 Ceará no Castelão. (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta sexta-feira, 29, a tabela detalhada do Campeonato Cearense de 2025. O Ceará, atual campeão, jogará todas as partidas da fase de grupos na capital cearense, sem precisar ir ao interior. O Fortaleza tem cenário semelhante, mas precisará se locomover até a cidade de Horizonte na 2ª rodada. O Vovô divide o Grupo A com outras quatro equipes: Floresta, Maracanã, Horizonte e Cariri. Já o Fortaleza e o Ferroviário compartilham o Grupo B com Iguatu, Barbalha e Tirol. Na primeira fase do Campeonato, as equipes enfrentam os adversários da chave oposta em jogo único. O torneio terá início no dia 18 de janeiro do próximo ano.

Por ser o atual campeão, o Ceará fará o jogo de abertura do certame. A estreia do Alvinegro de Porangabuçu é contra o Tirol, às 16h40min. Nas rodadas posteriores, o Vovô tem o seguinte cronograma: enfrenta o Ferroviário no dia 26, às 17 horas, como visitante; e recebe o Iguatu no dia 29, às 20 horas, e o Barbalha, no dia 1º de fevereiro, às 16h40min. + Confira mais notícias sobre o Campeonato Cearense 2025 Já o Fortaleza estreia apenas no dia 25 de janeiro, às 16h40min, contra o Horizonte, em partida válida pela 2ª rodada. No dia 27, a equipe volta a campo para encarar o Cariri, em duelo da 1ª rodada, no qual atuará como mandante. Na sequência, o Leão do Pici recebe o Maracanã no dia 30, às 20 horas, e enfrenta o Floresta no dia 2 de fevereiro, às 17 horas.

A última rodada marcará o confronto entre Ceará e Fortaleza, o Clássico-Rei. Nesta ocasião, o Tricolor do Pici jogará como mandante. Após o término dos cinco confrontos, os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento.

Confira a tabela detalhada do Campeonato Cearense de 2025: 1ª rodada: Ceará x Tirol (18/1/2025, às 16h40min)



Ferroviário x Horizonte (19/1/2025, às 18h30min)



Floresta x Barbalha (18/1/2025, às 19 horas)



Iguatu x Maracanã (19/1/2025, às 16 horas)



Fortaleza x Cariri (27/1/2025, às 20 horas) 2ª rodada:

Ferroviário x Ceará (26/1/2025, às 17 horas)



Horizonte x Fortaleza (25/1/2025, às 16h40min)



Iguatu x Floresta (25/1/2025, às 19 horas)



Maracanã x Tirol (26/1/2025, às 17h30min)



Barbalha x Cariri (23/1/2025, às 20 horas) 3ª rodada: Ceará x Iguatu (29/1/2025, às 20 horas)



Fortaleza x Maracanã (30/1/2025, às 20 horas)



Floresta x Ferroviário (29/1/2025, às 19 horas)



Tirol x Cariri (30/1/2025, às 19 horas)



Barbalha x Horizonte (28/1/2025, às 19 horas) 4ª rodada: Ceará x Barbalha (1/2/2025, às 16h40min)



Floresta x Fortaleza (2/2/2025, às 17 horas)



Ferroviário x Maracanã (3/2/2025, às 20 horas)



Cariri x Iguatu (2/2/2025, às 16 horas)



Horizonte x Tirol (4/2/2025, às 19 horas) 5ª rodada: