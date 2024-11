Sorteio define grupos do Campeonato Cearense de 2025; veja chaves

O Vovô divide o Grupo A com outras quatro equipes: Floresta, Maracanã, Horizonte e Cariri. Já Fortaleza e Ferroviário compartilham o Grupo B com Iguatu, Barbalha e Tirol. Na primeira fase do Manjadinho, cada equipe disputa um único jogo contra os adversários da chave oposta.

O chaveamento do Campeonato Cearense de 2025 foi definido nesta quinta-feira, 21, em sorteio realizado na sede da Superintendência de Obras Públicas, localizada ao lado da Arena Castelão. O Ceará , atual campeão, faz parte do Grupo A, enquanto o Fortaleza está no Grupo B ao lado do Ferroviário.

Após o término dos cinco confrontos, os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento – vale ressaltar que o time com melhor campanha na primeira fase do certame decide em casa.



As semifinais também serão disputadas em duelos de ida e volta. Haverá, obrigatoriamente, um representante do Grupo A e outro do Grupo B na final do torneio. A decisão, assim como nas etapas anteriores, será decidida em dois jogos e o clube com a melhor campanha, somado ao desempenho da primeira fase e semifinal, faz o duelo valendo a taça como mandante.

Veja os grupos do Campeonato Cearense 2025:

Grupo A:

Ceará



Floresta



Cariri



Horizonte



Maracanã

Grupo B: