Torcedores de Fortaleza e Ceará lotam bar para assistir à final do Estadual

Com mesas com torcedores tricolores, alvinegros e até rivais juntos, o clima de paz continuou no local desde o início da partida até o apito final Crédito: João Vitor Umbelino

Ceará e Fortaleza duelaram mais uma vez em um final do Campeonato Cearense, neste sábado, 30, e como todo Clássico-Rei, a cidade parou para assistir à primeira partida da grande decisão. Um dos locais escolhidos pelos torcedores dos dois times foi o Bulls Beer, na Aldeota. Com boa presença tanto de tricolores quanto de alvinegros, o local ficou lotado de adeptos ansiosos pelo confronto.

Juntos há quase 5 anos, o casal Beatriz e Rafael costuma assistir aos jogos do Ceará juntos — seja no estádio ou não. Segundo ele, o casal encontrou no bar um refúgio para tentar simular o clima do Castelão. “Às vezes você está em casa e fica aquele negócio só você e a televisão, não tem um agito”, explicou Rafael. Beatriz e Rafael sempre tentam assistir aos jogos juntos Crédito: João Vitor Umbelino Outro casal que preferiu assistir ao clássico pela telona projetada na parede do bar foi Karla e Rodrigo. Natural de São Paulo, Rodrigo aproveitou a visita à namorada para assistir ao Tricolor, time de Karla.