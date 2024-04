Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense tem público com 33 mil torcedores

Zé Welison e Lourenço disputam lance no jogo Fortaleza x Ceará, no Castelão, pela final do Campeonato Cearense 2024 Crédito: FÁBIO LIMA

Na partida, a capacidade de público do Gigante da Boa Vista foi separada em 60% para o lado tricolor e 40% para o lado alvinegro. Os torcedores presentes prestigiaram uma partida truncada e com poucas chances claras de gol. O resultado em 0 a 0 mantém a decisão totalmente em aberto para o segundo duelo, que acontecerá no próximo sábado, 6 de abril, desta vez com mando de campo do Vovô.