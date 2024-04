Veja as reações: torcedores de Fortaleza e Ceará lotam bar para acompanhar Clássico-Rei

Fortaleza e Ceará ficaram no 0 a 0 no duelo de ida da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 30, na Arena Castelão. Porém, há, aproximadamente, 10 quilômetros do Gigante da Boa Vista, torcedores dos dois times se reuniram no Bulls Beer House, para acompanhar o confronto.

Lotado de alvinegros e tricolores, o bar estava dividido e teve reações de ambas as partes a cada lance do confronto. Em dois momentos, o lado do Vovô se encheu de expectativa. Na jogada de Saulo Mineiro e no chute perigoso de Erick Pulga. Os dois defendidos por João Ricardo, goleiro do Leão.