Defesas de Fortaleza e Ceará são destaque do 1º jogo da final do Estadual

O sistema defensivo do Leão e do Vovô foram dominantes na partida e responsáveis pelo 0 a 0 no placar

O comandante argentino do Leão abriu mão do 4-3-3 e armou o time no 5-3-2, com três zagueiros, dois laterais e três volantes. Naturalmente, o sistema defensivo tricolor, que havia sido vazado cinco vezes nos últimos três jogos, ficou mais protegido. Para isso, entretanto, precisou sacrificar o setor ofensivo, que perdeu muito da capacidade criativa sem um meia-armador e outro atacante de velocidade.

O sistema defensivo de Fortaleza e Ceará foram soberanos no primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2024. Coletivamente, ambas equipes apresentaram atuações sólidas, com poucos erros e quase nenhuma chance real de gol cedida. No duelo tático entre os treinadores, Vojvoda surpreendeu na escalação para fortalecer a defesa, enquanto Mancini manteve a fórmula que vinha dando certo.

Com a bola rolando, o Fortaleza deu uma atenção especial para Erick Pulga, principal jogador do Ceará e artilheiro do Estadual. Neste embate, vale destacar a boa atuação de Brítez, responsável por marcar o jogador, e do goleiro João Ricardo, com ótimas intervenções. O chileno Kuscevic, embora quase tenha prejudicado a equipe em um lance onde perdeu uma dividida na entrada da área contra Saulo Mineiro, também se destacou no geral.



Mancini, por sua vez, chegou no Clássico-Rei em um outro momento. O Alvinegro havia sofrido apenas um gol nos três jogos anteriores, cenário que não exigiu grandes mudanças do treinador para a partida. Com um esquema que vem se consolidando no 4-3-3, o comandante viu o Ceará neutralizar bem as tentativas de avanço do Leão, principalmente no segundo tempo, quando a equipe do Pici assumiu postura mais ofensiva.



Não à toa, o Fortaleza conseguiu finalizar apenas uma vez na direção do gol defendido por Richard, em chute cruzado de Dudu. Na composição, destaque para a dupla de zaga formada por Matheus Felipe e Ramon Menezes, que venceram diversos duelos, se anteciparam em jogadas no meio-campo e foram participativos na construção de jogo. O volante Richardson também teve ótimo desempenho.