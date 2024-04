Torcidas de Fortaleza e Ceará realizam festas no primeiro Clássico-Rei da final

São esperados 37 mil pessoas no Castelão, de acordo com a última parcial divulgada

No lado tricolor, os torcedores realizam um mosaico permanente e 3D, nos setores Superior e Inferior Sul. Os desenhos traziam o personagem Bart, mascote da principal organizada leonina.

As torcidas de Fortaleza e Ceará realizaram festa na entrada dos times em campo, para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 30, na Arena Castelão.

Já os alvinegros utilizaram bandeirões, na parte norte do Gigante da Boa Vista. São esperados 37 mil pessoas no Castelão, de acordo com a última parcial divulgada.