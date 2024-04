Fortaleza e Ceará voltam a empatar final do Cearense em 0 a 0 após três anos

Última igualdade sem gols entre os rivais na decisão do Estadual havia sido na edição de 2021, que foi em jogo único. Equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, 6

Fortaleza e Ceará não conseguiram balançar as redes na primeira final do Campeonato Cearense de 2024, neste sábado, 30, na Arena Castelão, e deixaram o cenário em aberto para o segundo duelo. A última vez que os dois rivais tinham ficado no 0 a 0 em uma final local havia sido em 2021.

Naquela ocasião, o Clássico-Rei decisivo foi em jogo único, no dia 23 de maio, e não teve gols. O Tricolor tinha a vantagem da igualdade pela melhor campanha geral no certame e se sagrou tricampeão estadual. Aquele encontro também marcou o último 0 a 0 entre as duas principais forças do Estado. A final do ano passado, por exemplo, também teve empate no segundo confronto da final, mas por 2 a 2.