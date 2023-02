Ceará e Fortaleza disputam primeiro Clássico-Rei do ano no PV

O primeiro Clássico-Rei do ano acontece na noite desta terça-feira, 6, a partir das 21h35min, no Estádio Presidente Vargas. Diferentemente dos últimos anos, o primeiro encontro entre os rivais este ano será pelo Campeonato Cearense.

Para garantir a ordem e tranquilidade em um Clássico-Rei no PV, houve acordo dos clubes com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Estado em colocar uma carga máxima de 12 mil ingressos — capacidade do estádio é de 20.166 —, vetar a venda de ingressos nas bilheterias da praça esportiva, de modo que só poderá se aproximar do PV quem possuir entradas; usar tapumes em lugares estratégicos para evitar que as torcidas sequer se vejam na chegada e reforçar o esquema de segurança. Por força de Lei, não haverá venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio.

Dentro de campo, o Clássico não terá caráter decisivo, já que os dois clubes estão classificados, com o Fortaleza garantido na liderança do Grupo B (vale vaga direto na semifinal do Estadual) e o Ceará com baixíssimas chances de perder a primeira posição do Grupo A.

Nada que diminua, no entanto, a rivalidade entre os dois clubes, que por si só gera expectativas para o duelo. Para ser mais simbólico, o Clássico-Rei vale uma taça, denominada Pedro Basílio, entregue ao time de melhor campanha na fase de grupos.

Mandante, o Ceará vem de uma vitória sobre o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. O técnico Gustavo Morínigo, que é estreante em Clássico-Rei, no entanto, pode ter até quatro desfalques.

No departamento médico estão o zagueiro Luiz Otávio, que trata uma lesão no joelho direito, e o lateral-direito Michel Macedo, lesionado no bíceps femoral da coxa direita. Outros dois nomes são tratados como dúvida. O primeiro é Danilo Barcelos, que faz fisioterapia no tornozelo direito, devido a entorse. O outro é Vina, que ficou de fora das duas últimas partidas, foi poupado de alguns treinos por dores no púbis, mas já voltou a dar expediente, porém precisava recuperar a condição física.

Em contrapartida, o atacante Hygor Cléber, que está há uma semana em Porangabuçu, foi regularizado e pode estrear com a camisa alvinegra.

No Fortaleza, o único jogador descartado é Moisés. O atacante cumpre protocolo pós-operatório devido a uma cirurgia no pé direito.

Jogadores que foram poupados na partida passada, contra o ABC, podem ganhar espaço no time titular, como o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Tomás Pochettino. O Tricolor tenta reabilitação após conhecer a primeira derrota em 2023.

Ficha Técnica

Ceará

4-2-3-1

Richard; Caíque (Igor Inocêncio), T. Pagnussat, David Ricardo, Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende; Janderson, Jean Carlos, Luvannor; Vitor Gabriel (Erick). Téc: Gustavo Morínigo

Fortaleza

4-3-3

João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Ceballos (Titi), B. Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Pochettino; Pikachu, Pedro Rocha, T. Galhardo. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 7/2/2023

Horário: 21h35min

Árbitro: Ramon Abatti-SC/FIFA

Assistentes: Bruno Boschilia-PR/FIFA e Bruno Pires-GO/FIFA

Transmissão: TV Cidade, Canal Nosso Futebol, DAZN, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do OPOVO (áudio)



