Hygor Cléber é regularizado e pode estrear pelo Ceará no Clássico-Rei

Nome do atacante apareceu no BID nesta segunda-feira, 6. Atleta já treina em Porangabuçu há uma semana e pode ser relacionado por Morínigo

Reforço mais recente do Ceará para a temporada 2023, o atacante Hygor Cléber teve o nome publicado no BID nesta segunda-feira, 6, e ganhou condições legais de atuar pelo Vovô já no Clássico-Rei desta terça-feira, 7, válido pelo Campeonato Cearense.

Anunciado oficialmente na sexta-feira, 3, ele já treinava em Porangabuçu desde terça passada. Se Morínigo avaliar que ele tem condições físicas para estrear, poderá ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Ele ainda não disputou nenhuma partida oficial na temporada vigente.

Hygor é atacante de lado, mas pode jogar pela como centroavante pelas características que possui (alto, forte e rápido). Ele fez 17 gols na temporada passada.



