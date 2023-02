Clássico-Rei tem arbitragem Fifa definida; veja a escala completa

O duelo entre Ceará e Fortaleza é válido pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Vovô e Leão já estão classificados e garantidos na liderança do grupo A e B do Estadual

O primeiro Clássico-Rei da temporada 2023, marcado para esta terça-feira, 7, terá como árbitro Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, que integra o quadro de arbitragem da Fifa. Ele terá como assistentes Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Bruno Raphael Pires (FIFA/GO).

O duelo entre Ceará e Fortaleza é válido pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Vovô e Leão já estão classificados e garantidos na liderança do grupo A e B do Estadual. Portanto, os dois clubes têm assegurados a vaga direta para a semifinal do certame local.

O Ceará lidera o grupo A do Campeonato Cearense com dez pontos. Em quatro jogos, o Alvinegro soma três vitórias e um empate, com 12 gols marcados e dois sofridos. A equipe do Porangabuçu tem o ataque mais goleador e a defesa menos vazada, esta empatada com a do Fortaleza, da competição.

O Fortaleza ocupa a primeira colocação do grupo B do Estadual com 12 pontos, sendo a melhor campanha geral da fase inicial do campeonato. O Tricolor está invicto com quatro vitórias no certame. O time do Pici tem 11 gols marcados e dois sofridos na competição.

