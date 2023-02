Fortaleza confirma classificação à semifinal do Cearense; entenda os cenários

Tricolor do Pici agora aguarda a definição do segundo e terceiro colocado do Grupo B para conhecer os possíveis adversários na semifinal, que deve ser Ferroviário ou Maracanã

A goleada por 6 a 1 aplicada pelo Fortaleza sobre o Atlético-CE, além de manter a equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense, garantiu a primeira colocação do Grupo B com uma rodada de antecedência. Com 12 pontos conquistados em quatro jogos, o Tricolor do Pici não pode ser mais alcançado na tabela pelos concorrentes.

Diante deste cenário, o time comandado por Vojvoda confirmou, também, a classificação antecipada para a semifinal do torneio, já que os primeiros colocados de cada grupo vão de forma direta para esta fase. Três equipes lutam pelas duas vagas restantes na Chave B: Ferroviário, Maracanã e Pacajus - este último com chances remotas.

Fortaleza goleia Atlético-CE e garante vaga na semifinal do Campeonato Cearense

Na semifinal, o Leão enfrentará o vencedor do confronto entre o segundo e terceiro colocado do Grupo B, que farão duelo pelas quartas de final do certame. Assim, é possível que aconteça um Clássico das Cores contra o Ferroviário valendo vaga na grande final, da mesma forma que ocorreu na última temporada.

Na tabela, Ferroviário e Maracanã, que já realizaram quatro jogos, estão empatados com sete pontos, seguido pelo Pacajus, que tem um confronto a menos em relação aos correntes para cumprir e pode chegar aos quatro pontos caso vença, mantendo assim chances matemáticas para a última rodada.

Há, porém, uma grande margem de saldo de gols de diferença entre Pacajus, Ferroviário e Maracanã. Enquanto o Tubarão e o Azulão possuem quatro e um gol de saldo positivo, respectivamente, o Cacique do vale está com menos cinco.