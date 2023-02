Fortaleza perde para o ABC e sofre primeiro revés em 2023

O Fortaleza sofreu sua primeira derrota na temporada na noite deste sábado, 4. Diante do ABC, o Leão do Pici foi derrotado por 2 a 0 em jogo da segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. Os gols do time potiguar foram marcados por Felipe Aguiar e Matheus Anjos.

Com o resultado negativo, o time tricolor encerra uma sequência de nove jogos sem perder. A última derrota ocorreu no dia 2 de novembro de 2022, contra o Palmeiras, em jogo pelo Brasileirão Série A.

No Nordestão, o Fortaleza segue na liderança do Grupo A momentaneamente. Agora, o Leão do Pici se prepara para enfrentar o rival Ceará na próxima terça-feira, 7, pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Logo no início da partida, o cenário já ficou desfavorável ao clube leonino. Aos 3 minutos, o ABC teve uma falta à seu favor e cobrou rápido. Pelo lado direito, Matheus Anjos cruzou na medida para Felipe Garcia abrir o placar no Frasqueirão.

Com um placar confortável, o time potiguar baixou suas linhas defensivas e o Fortaleza teve maior posse de bola. No entanto, o Leão não conseguiu reverter a posse em chances. Com muita dificuldade na criação de jogadas, principalmente pelo corredor central, o Leão apostava em jogadas com Lucas Crispim ou Dudu. Esse cenário se arrastou até o final da primeira etapa.

No segundo tempo, Vojvoda até modificou a equipe optando por colocar Hércules. A substituição visava fortalecer o meio-campo, praticamente inexistente no primeiro tempo. Porém, aos 24 minutos, o ABC ampliou o placar. Em cobrança de falta, Matheus Anjos cobrou e a bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro Fernando Miguel, antes de balançar as redes.

Ao final do duelo, o Fortaleza até tentou criar mais oportunidades com as entradas de Tinga, Galhardo e Pedro Rocha, mas sem sucesso.

Tags