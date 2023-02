Caras novas: saiba quem pode jogar o Clássico-Rei pela primeira vez

Para a temporada 2023, Ceará e Fortaleza se movimentaram bastante no mercado da bola. Juntos, a dupla da capital cearense tem em seus elencos 27 novas caras, contando contratações e atletas integrados da base, dos quais 22 poderão disputar um Clássico-Rei pela primeira vez nesta terça-feira, 7.

O Ceará trouxe 12 reforços para este ano, o último anunciado na sexta-feira, 3, o atacante Hygor. Com saídas após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu contratou jogadores para todas as posições. No gol, acertou com o experiente arqueiro paraguaio Alfredo Aguilar. Na zaga, repatriou Tiago Pagnussat. Na lateral, se reforçou com as chegadas de Willian Formiga e Danilo Barcelos.

No meio-campo contou com a contratação de Arthur Rezende, Caíque Gonçalves e Jean Carlos. Para o ataque, as peças trazidas foram Chay, Janderson, Vitor Gabriel, Luvannor e Hygor. Além deles, o clube integrou cinco atletas da base ao elenco profissional: Cristian, Jefferson, Wendell, David e Caio Rafael.

Destes 17 jogadores, apenas Tiago Pagnussat, que atuou com a camisa alvinegra em 2020, já jogou um Clássico-Rei. Os demais poderão disputar pela primeira vez o confronto diante do maior rival.

Pelo lado do Fortaleza, foram oito reforços. O Tricolor do Pici contratou o goleiro João Ricardo, os laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o lateral-direito Dudu, o volante Tomás Pochettino, o atacante Lucero, além de repatriar o ala-direito Yago Pikachu e o atacante Júnior Santos. Destes, quatro atletas poderão estrear em duelo de Clássico-Rei.

O Leão tem atualmente no elenco dois jovens jogadores promovidos recentemente para o elenco profissional. O meia Sammuel, que subiu para o time principal no ano passado e tem ganhado chances neste início de temporada, pode disputar um Clássico-Rei pela primeira vez. Já o meia Amorim, destaque na Copinha deste ano, foi integrado ao grupo comandado por Vojvoda, porém ainda não estreou profissionalmente.

As exceções são Pikachu e Júnior Santos, que já haviam vestido a camisa tricolor em outras temporadas, além de João Ricardo e Bruno Pacheco, que disputaram o confronto pelo Ceará - ambos eram jogadores do Vovô até o fim do ano passado.

Ceará e Fortaleza estarão frente à frente pela primeira vez em 2023. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense e terá como palco o estádio Presidente Vargas. A bola rola a partir das 21h35min.







