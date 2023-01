Pelé é homenageado em estreia do Campeonato Cearense

As condecorações foram realizadas aos 10 minutos do primeiro tempo da partida entre Fortaleza e Iguatu. Jogadores e torcedores aplaudiram o Rei do futebol

A estreia do Campeonato Cearense de 2023 foi marcada por homenagens a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que morreu aos 82 anos. Durante a partida entre Fortaleza e Iguatu, na tarde deste sábado, 14, no Estádio Presidente Vargas, o ex-camisa 10 da seleção brasileira foi lembrado.

As homenagens ocorreram aos 10 minutos do primeiro tempo, quando a partida foi paralisada. Neste momento, jogadores e torcedores aplaudiram Pelé. Além disso, algumas imagens do Rei do futebol foram passadas no telão do estádio. O momento durou cerca de um minuto.

Morte de Pelé

Pelé, o Rei do Futebol, morreu no dia 29 de dezembro de 2022 (quinta-feira), aos 82 anos de idade, depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal identificado em setembro de 2021. Edson Arantes do Nascimento estava internado desde o dia 2 de dezembro, quando o hospital divulgou uma nota apontando o diagnóstico de uma infecção respiratória. Por ter parado de responder a quimio, o eterno camisa 10 já recebia cuidados paliativos.

Fifa homenageia Pelé

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) homenageou e lembrou o lendário ex-craque brasileiro Pelé, falecido no dia 29 de dezembro aos 82 anos.

"Pelé: Imortal, sempre conosco", intitulou a Fifa em seu comunicado. "O chamavam de Rei e seu rosto é um dos mais reconhecidos no futebol mundial. Ele não é outro senão Pelé, que a Fifa elegeu o melhor jogador do século 20. O lendário brasileiro faleceu nesta quinta-feira, 29 de dezembro", acrescentou, ao se referir ao único jogador de futebol que ganhou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), o principal torneio da Fifa.

Perfil de Diego Maradona homenageia Pelé

O perfil de Diego Maradona nas redes sociais, administrado pelas filhas do argentino, homenageou Pelé no dia 29 de dezembro, pouco depois da confirmação da morte do ex-jogador do Santos aos 82 anos em decorrência de complicações do câncer no cólon.

“Que descanse em paz, Rei Pelé. Assim vamos lembrar de você, sempre”, escreveu.

Origem do apelido Pelé

A origem de Pelé vem do apelido de um goleiro do Vasco de São Lourenço, que seu pai fazia parte. Antes, Edson era conhecido entre a família como Dico.

Quando criança, Edson admirava José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, mas não conseguia pronunciar o nome do goleiro. Nos jogos com seus amigos, ele gritava algo parecido com “Segura Pilé” quando executava suas defesas.

O momento fez com que seus amigos passassem a chamá-lo de Pelé. No início, ele não gostou do apelido, o que fez com que sua turma implicasse ainda mais com o apelido.

