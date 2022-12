Perfil de Diego Maradona nas redes sociais homenageia Pelé: "O Rei"

O perfil de Diego Maradona nas redes sociais, administrado pelas filhas do argentino, homenageou Pelé nesta quinta-feira, 29, pouco depois da confirmação da morte do ex-jogador do Santos aos 82 anos em decorrência de complicações do câncer no cólon.

“Que descanse em paz, Rei Pelé. Assim vamos lembrar de você, sempre”, escreveu.

Diego Maradona faleceu há dois anos, no dia 25 de novembro de 2020, em Buenos Aires, vítima de uma parada cardíaca. O meia argentino rivalizou com Pelé nas últimas décadas pelo título de maior jogador de todos os tempos, mas os dois craques sempre demonstraram respeito mútuo.

Em 2005, no programa “La Noche del Diez”, Diego Maradona, que era o apresentador, recebeu Pelé para uma entrevista que contou com algumas alfinetadas, mas em tom ameno. A noite terminou com os dois protagonizando uma tabelinha de cabeça, e Pelé questionando: “a que horas vamos parar?”, ciente da infindável técnica de ambos com a bola.

O velório de Pelé será realizado a partir de segunda-feira, na Vila Belmiro. Os fãs do Rei do Futebol poderão ter acesso para prestar suas últimas homenagens através dos portões 2 e 3 do estádio do Santos.

