Fifa diz que Pelé é "imortal" e estará "sempre conosco"

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) homenageou e lembrou o lendário ex-craque brasileiro Pelé, falecido nesta quinta-feira aos 82 anos.

"Pelé: Imortal, sempre conosco", intitulou a Fifa em seu comunicado. "O chamavam de Rei e seu rosto é um dos mais reconhecidos no futebol mundial. Ele não é outro senão Pelé, que a Fifa elegeu o melhor jogador do século 20. O lendário brasileiro faleceu nesta quinta-feira, 29 de dezembro", acrescentou, ao se referir ao único jogador de futebol que ganhou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), o principal torneio da Fifa.

A Fifa, que o nomeou 'Futebolista do século 20', postou duas fotos de Pelé em seu site, uma em que ele apoia o rosto em uma bola e outra em que posa com o troféu da Copa do Mundo.

Pouco antes, o ex-presidente da Fifa Sepp Blatter, que presidiu a instituição de 1998 a 2015, também expressou suas condolências e tristeza pela notícia.

"Notícia muito triste: Pelé nos deixou", escreveu Blatter, de 86 anos, no Twitter.

"O mundo chora pelo melhor jogador de futebol da história e uma personalidade maravilhosa. Ele celebrou este jogo como ninguém", disse. "Caro Pelé, estou imensamente triste. Honro sua memória e o trabalho de sua vida. Minhas condolências à sua família e amigos", acrescentou o ex-dirigente suíço.

