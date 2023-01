Fortaleza x Iguatu ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Fortaleza e Iguatu se enfrentam hoje, sábado, 14 de janeiro (14/01), pela 1ª rodada do Campeonato Cearense de 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, às 16 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Escalações de Fortaleza e Iguatu

Fortaleza

3-4-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Ceballos; Pikachu, Hércules, Caio Alexandre e Lucas Crispim; Romarinho, Moisés e Romero. Técnico: Vojvoda.

Iguatu

4-3-3: Marcelo; Talisson, Regineldo, Max Oliveira e Guidio; Wender, Caxito e Gleidson; Dico Quixadá, Pedrinho e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

Como chegam Fortaleza e Iguatu para o jogo

O time que o técnico Juan Pablo Vojvoda vai colocar de início é um grande mistério. Os treinos da semana foram fechados e o argentino tem à disposição praticamente todo o elenco. Somente o meia Pochettino e o recém-contratado Lucero ainda não foram regularizados.

O adversário do Fortaleza na estreia é o Iguatu, que na edição passada do Estadual ficou em quarto lugar, eliminando o Ceará nas quartas de final. O Azulão apostou mais uma vez no trabalho do técnico Washington Luiz, que levou a equipe para a Série A do Cearense em 2021.

A equipe do centro-sul do Estado tem em seu elenco jogadores bem experientes no Cearense, como o zagueiro Reginaldo, o lateral Talisson Calcinha, o volante Guídio e o atacante Luís Soares. Cria da base do Fortaleza, o zagueiro Max Oliveira também defende o Azulão e deve ser titular.

