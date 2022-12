Pelé: saiba a origem do apelido do Rei do Futebol

Hoje, 29, os brasileiros se despedem de um dos seus mais ilustres jogadores, que fez história no futebol e é o único jogador a possuir três copas em seu currículo.

Pelé faz parte do legado da Seleção Canarinho, deixou sua marca nos mundiais e se hoje o Brasil tem o título de País do Futebol, parte dessa conquista tem o nome do Rei.



Mas é impossível falar de Edson Arantes do Nascimento, sem fazer menção ao icônico apelido que o consagrou no Futebol Brasileiro.

Origem do apelido Pelé

A origem de Pelé vem do apelido de um goleiro do Vasco de São Lourenço, que seu pai fazia parte. Antes, Edson era conhecido entre a família como Dico.

Quando criança, Edson admirava José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, mas não conseguia pronunciar o nome do goleiro. Nos jogos com seus amigos, ele gritava algo parecido com “Segura Pilé” quando executava suas defesas.

O momento fez com que seus amigos passassem a chamá-lo de Pelé. No início, ele não gostou do apelido, o que fez com que sua turma implicasse ainda mais com o apelido.



