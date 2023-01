Cearense 2023: jogo entre Guarani-J e Ceará terá transmissão exclusiva no pay-per-view

Canal Nosso Futebol, presente na Sky, Claro TV e DGO, vai mostrar a estreia do Vovô na Cearense 2023

O Campeonato Cearense ganha um serviço de pay-per-view para TV por assinatura a partir deste fim de semana e com isso houve mudança na exibição do jogo entre Guarani-J e Ceará, marcado para domingo, às 17 horas.

O duelo, que seria exibido pela própria Federação Cearense de Futebol no YouTube (FCFTV), de forma gratuita, agora terá transmissão exclusiva pelo canal Nosso Futebol, disponível nas operadoras Sky e Claro TV. Na internet, o serviço poderá ser assinado pela plataforma DGO (TV por assinatura online).

Na Claro TV, os canais Nosso Futebol 3 e Nosso Futebol 4, que vão exibir os estaduais do Ceará, Alagoas, Pernambuco e Goiás, estão com sinal aberto até o dia 22 de fevereiro, como degustação.

A DAZN, que também comprou os direitos de exibição do Cearense 2023, ainda não vai exibir partidas do certame neste fim de semana, mas será uma outra opção de assistir partidas de Ceará e Fortaleza no Estadual a partir da próxima semana.



Os jogos que não envolverem Ceará e Fortaleza serão exibidos pela FCF TV no YouTube. Na TV aberta, os direitos são do Grupo Cidade de Comunicação.



