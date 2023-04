Ceará visita ABC e mira primeira vitória na Série B em estreia de Barroca

Vovô visita Elefante hoje à noite e busca triunfo para sair da última posição da competição nacional. Tiago Pagnussat é desfalque no primeiro jogo do treinador

Às vésperas da disputa do tricampeonato regional, o Ceará volta as atenções por completo para a principal competição da temporada em busca da primeira vitória. Na última posição da Série B, o Vovô encara o vice-lanterna ABC neste domingo, 30, a partir das 18 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela terceira rodada da competição, em jogo que marca a estreia do técnico Eduardo Barroca.

Os dois Alvinegros largaram com duas derrotas na Segunda Divisão — o time potiguar leva vantagem no saldo de gols, por isso está uma posição acima. Em Porangabuçu, os tropeços contra Ituano-SP (2 a 0) e Guarani-SP (3 a 0), somados ao modelo de jogo, levaram à demissão do treinador paraguaio Gustavo Morínigo na segunda-feira, 24.

No dia seguinte, Barroca já estava na sede do Vovô comandando o primeiro treino. Com a semana livre para atividades, aproveitou o período de trabalho para conhecer o elenco, iniciar a implementação da metodologia de trabalho — a diretoria quer um time mais propositivo em campo — e realizar testes para definir a formação titular.

A baixa na estreia será o experiente zagueiro Tiago Pagnussat, expulso na partida contra o Bugre. O posto na defesa ao lado de Luiz Otávio deverá ser ocupado por Gabriel Lacerda. De resto, pelas escalações utilizadas nas atividades abertas à imprensa, o comandante recém-chegado não deve promover mudanças. Peças como Jean Carlos, Erick Pulga e Nicolas devem ser acionadas no decorrer da partida.

A necessidade de pontuar — preferencialmente com vitória — na Série B não deve dar margem para o Vovô poupar jogadores contra o Elefante, mesmo com a grande final da Copa do Nordeste marcada para a próxima quarta-feira, 3, diante do Sport, às 21 horas, na Ilha do Retiro, no Recife.

O Ceará deixou Fortaleza na tarde do último sábado, 28, com apoio da torcida no aeroporto para os dois compromissos fora de casa e espera voltar com resultados positivos e a taça na bagagem. Os torcedores alvinegros, aliás, já esgotaram a carga de 3 mil ingressos para a decisão do Nordestão. Contra o ABC, não poderão marcar presença em razão da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O time potiguar, por sua vez, também quer conquistar a primeira vitória na Segundona. Nos primeiros dois jogos, o Elefante perdeu para para Londrina e Vitória. O técnico Fernando Marchiori poupou boa parte dos titulares no empate com o Grêmio, na última quinta-feira, 27, pela Copa do Brasil. Contra o Ceará, a baixa será o atacante Felipe Garcia, suspenso pela expulsão contra o Rubro-Negro baiano.

ABC x Ceará

ABC

4-4-2: Simão, Alemão (Gedeilson), Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Wellington Reis, Daniel, Léo Ceará e Todinho (Raphael Luz); Fábio Lima e Maycon Douglas. Téc: Fernando Marchiori

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Lacerda, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Eduardo Barroca

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal/RN

Data: 30/4/2023

Horário: 18 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Fernanda Nândrea Gomes Antunes-Fifa/MG

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-VAR-Fifa/MG

Transmissão: Band, Premiere, Dale App, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

