Série A: Ceará retoma liderança entre os nordestinos, Sport segue na lanterna

O Vovô chegou a 12 pontos, na sexta colocação / Crédito: Samuel Setubal

Na oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, somente dois clubes nordestinos venceram, mas a "competição interna" entre os times da região teve variação nas posições. O Ceará, que só estava atrás do Bahia, empatou com Santos fora de casa, contou com a derrota do Esquadrão para o Flamengo e igualou as pontuações – ultrapassou no saldo de gols. A pior situação segue sendo a do Sport-PE, que perdeu mais uma, dessa vez por goleada, e amarga a lanterna do Campeonato. ​