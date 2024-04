Campeão do Brasileirão: veja lista dos maiores campeões

Campeão do Brasileirão: veja lista com os maiores campeões Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Rio de Janeiro, com 18 troféus, é o segundo colocado. Maior campeão carioca, com sete títulos, o Flamengo busca a oitava conquista dentro e fora de campo. O clube alega ser campeão da edição de 1987 do torneio, após ser campeão do módulo verde, que continha as equipes consideradas de primeira divisão à época. Atualmente o título é atribuído ao Sport Club do Recife, após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir manter a decisão da Justiça do Rio de Janeiro e de Pernambuco tomada em 2018, que validou a vitória do time pernambucano, conforme veiculado pela Agência Brasil em dezembro do ano passado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até chegou a considerar a equipe campeã daquele ano em 2011, mas a decisão foi anulada pela Justiça.

Ao todo, 17 times já se sagraram vencedores do torneio iniciado nos ano de 1959. Entre os campeões, apenas Santos e Coritiba, rebaixados na série A do ano passado, e Sport e Guarani, que já frequentam divisões inferiores há alguns anos, não estarão entre os 20 clubes da elite nacional em 2024. Campeão do Brasileirão: clubes cearenses buscam reconhecimento de títulos Quem busca se juntar à essa lista de campeões do torneio são Ceará e Fortaleza, que ao lado do Sport, preparam um dossiê a ser enviado para a CBF. Os clubes defendem que as conquistas da Taça Norte/Nordeste, nos anos de 1968, 1969 e 1970 sejam reconhecidas como títulos nacionais pela instituição máxima do esporte no país. A iniciativa surge após a CBF reconhecer o título da Taça dos Campeões, conquistada pelo Clube Atlético Mineiro no ano de 1937, como título nacional. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, no último 28 de dezembro, o presidente do Conselho Deliberativo alvinegro, José Barreto Filho, comentou a situação. “Eu, junto com a parte histórica do Ceará, fizemos um texto. Eu tinha alguns elementos, estava no jogo contra o Remo (final de 69). Isso foi entregue ao diretor jurídico, Fred Bandeira. Fui informado que estava parado por conta da saída do presidente da CBF. Mas já fui informado que não é difícil acontecer”, disse o conselheiro do Vovô à época. Conforme apurado pelo Esportes O POVO no período, as equipes contam com apoio das federações cearense e pernambucana de futebol, além de confiarem em um desfecho positivo para o trâmite. Em fevereiro deste ano, os departamentos jurídicos dos clubes chegaram a se reunir em Recife, capital de Pernambuco, para oficializar a parceria em busca do reconhecimento dos títulos.