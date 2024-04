Brasileirão 2024: tabela completa dos jogos com dia e horário

Campeonato Brasileiro 2024 da Série A, o Brasileirão, começa neste fim de semana com 20 clubes na disputa; confira a tabela completa com todo os jogos

O Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, o Brasileirão, vai começar neste fim de semana. Com 20 clubes em disputa, o torneio, na qual se concentra a 'elite do futebol brasileiro', vai ter início no sábado, 18 de abril, e sua última rodada será no dia 8 de dezembro, com todas as partidas sendo disputadas ao mesmo tempo.

Esta edição do Brasileirão não será paralisada durante a disputa da Copa América, apesar da grande pressão dos clubes. Portanto, as equipes que cederem jogadores para suas seleções não vão poder contar com essas peças a partir da 10ª rodada até a 18ª, tempo de disputa do torneio de competições sul-americanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp