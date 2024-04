CBF divulga tabela detalhada da Série A; veja os jogos do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na madrugada desta quinta-feira, 4, a tabela detalhada do Brasileirão Assaí Série A 2024. Foram especificados horários, datas e locais dos confrontos até a nona rodada da competição. O Fortaleza fará sua estreia no dia de abertura do campeonato, 13 de abril, quando acontecerão quatro partidas.

Iniciando o campeonato em jogo fora de casa contra o São Paulo, o Leão do Pici terá, ao longo das nove primeiras rodadas, cinco jogos como visitante e quatro jogos como mandante.

A partida do Tricolor contra o Criciúma, válida pela terceira rodada, foi adiada e ainda não tem data definida devido ao jogo que acontecerá pelas quartas de final da Copa do Nordeste, diante do Altos-PI, no dia 20 de abril.