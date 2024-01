Ceará busca reconhecimento de título nacional de 1969: "Não é difícil de acontecer"

Recentemente, Ceará, Fortaleza e Sport demonstraram interesse e prepararam um documento para o reconhecimento dos torneios Norte-Nordeste dos anos de 1968, 1969 e 1970 como títulos nacionais. Em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, desta quinta-feira, 28, o presidente do Conselho Deliberativo alvinegro, José Barreto Filho, comentou sobre o assunto.

De acordo com o dirigente, a possibilidade da validação da taça não tem tanto empecilho: “Eu. junto com a parte histórica do Ceará, fizemos um texto. Eu tinha alguns elementos, estava no jogo contra o Remo (final de 69). Isso foi entregue ao diretor jurídico, Fred Bandeira. Fui informado que estava parado por conta da saída do presidente da CBF. Mas já fui informado que não é difícil acontecer.”