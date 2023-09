Ceará e Fortaleza preparam dossiê e tentam reconhecimento de título nacional junto à CBF

A iniciativa do trio nordestino foi motivada, sobretudo, por uma decisão recente da Confederação Brasileira de Futebol, que reconheceu o título do torneio Campeão dos Campeões, vencido pelo Atlético-MG em 1937, como análogo ao Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Galo contabilizou mais um título nacional e tornou-se tri.

Sport, Ceará e Fortaleza se uniram em prol de uma ação que pode acarretar no reconhecimento do Torneio Norte/Nordeste, vencida pelo trio em 1968, 1969 e 1970, respectivamente, como título nacional do Campeonato Brasileiro. Os clubes contam com o apoio da federação cearense e pernambucana de futebol e estão reunindo as documentações necessárias para dar entrada com o pedido na CBF.

Conforme apurou o Esportes O POVO, uma reunião prévia sobre o assunto com a presença de Ceará, Fortaleza e Sport, assim como ambas federações, cearense e pernambucana, já ocorreram. A expectativa dos clubes é de que o desfecho seja positivo e a CBF conceda o título de campeão brasileiro aos três times.

“Com o reconhecimento do título do Atlético-MG, é muito provável que a CBF também reconheça esses títulos como como títulos nacionais e conceda o título de campeão brasileiro para o Sport, Ceará e Fortaleza nesses anos”, explicou Fred Bandeira, diretor jurídico do Vovô.

A entrada com o pedido de reconhecimento, entretanto, ainda não foi oficialmente feita à CBF. No processo atual, documentos estão sendo reunidos e um dossiê está sendo desenvolvido, com súmulas, reportagens da época, livros e outros materiais que possam ser utilizados como prova.

O que foi o Torneio Norte/Nordeste?

O Torneio Norte/Nordeste foi uma competição organizada pela CBD, precursora da CBF, entre os anos de 1968 e 1970. O certame aconteceu de forma paralela ao Torneio Roberto Gomes (Robertão), que tinha uma forte ligação com o antigo Torneio Rio-São Paulo e, posteriormente, ampliou as vagas e incluiu clubes brasileiros de outros eixos.

O Torneio Norte/Nordeste foi criado com a intenção de promover um campeão do eixo Norte/Nordeste para enfrentar os vencedores do Torneio Centro/Sul, Robertão e Taça Brasil pelo título do Torneio dos Campeões da CBD, valendo uma vaga na Copa Sul-Americana. A CBD, entretanto, optou por mudar o formato da Taça Brasil em 1968 e criou um novo planejamento para as competições.