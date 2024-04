Brasileirão 2024 ao vivo: onde assistir aos jogos online e na TV

Atual bicampeão do Brasileirão, o Palmeiras irá estrear no domingo, 19, fora de casa contra o Vitória. Curiosamente, este confronto trará frente a frente o Campeão da Série A de 2023 contra o campeão da Série B.

O início do principal torneio entre clubes do Brasil, o Brasileirão 2024 , terá início neste final de semana. As partidas iniciais do torneio serão no dia 18 de abril, com Criciúma enfrentando o Juventude, e Internacional e Bahia, a partir das 18 horas (horário de Brasília).

Com 38 rodadas em disputa, o início será no dia 18 de abril e seu fim está programado para acontecer no dia 8 de dezembro, com todos os últimos jogos sendo disputados de forma simultânea.

Durante esta edição do Brasileirão, estará em disputa a Copa América, e a CBF já confirmou que não haverá paralisação do Brasileirão, algo contrário à vontade de grande parte dos clubes. Portanto, os times que tiverem jogadores convocados não poderão contar com eles da 10ª rodada até a 18ª.

Brasileirão 2024: onde assistir ao vivo aos jogos online e na TV

A transmissão deste ano será em grande parte por conta da TV Globo, seja em TV aberta, fechada ou online. Este é o último ano em que as transmissões serão 100% por conta da TV Globo, já que em 2025 entrará em vigor a Lei do Mandante, onde os clubes deverão escolher por onde deverá ser a transmissão dos seus jogos como mandante."