69ª edição do Brasileirão se inicia neste sábado com três times nordestinos

Fortaleza tentará se manter pelo sexto ano consecutivo na elite do futebol brasileiro e estreia diante do São Paulo, no estádio do Morumbi

A 69ª edição do Campeonato Brasileiro se inicia neste sábado, 13, com dois embates no sul do Brasil. Às 18h30min, o Criciúma recebe o Juventude no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, e no mesmo horário o Internacional joga em casa, no Beira-Rio, contra o Bahia.

O campeonato, como nas edições mais recentes, segue o formato de pontos corridos. As vinte equipes participantes se enfrentam em dois turnos — duelos de ida e volta — e ao final de 38 rodadas o melhor posicionado levanta o troféu. Além do título, as equipes também jogam por vagas nos torneios da Conmebol: Libertadores e Sul-Americana, e claro, em busca de fugir do temido rebaixamento.

