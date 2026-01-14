Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copinha 2026: veja o chaveamento completo da fase eliminatória

Fortaleza e Ceará vencem segunda fase e avançam na Copinha 2026. Confira o chaveamento da próxima etapa do mata-mata, disputada a partir desta quarta-feira, 14
Resumo

Fortaleza e Ceará são os únicos times cearenses classificados para a terceira fase da Copinha 2026. Quixadá e Ferroviário foram eliminados. A próxima etapa do torneio de base começa nesta quarta-feira, 14 de janeiro, com jogos em campo único.

O maior torneio de futebol de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, avança para a terceira fase do mata-mata. Entre os que seguem na competição, estão os times que venceram as partidas da segunda fase.

Os times cearenses Fortaleza, Ceará seguem na disputa. Quixadá e Ferroviário foram eliminados ainda no último sábado, 10, pelo América/RJ e o Santo André, respectivamente.

Os jogos da próxima etapa começam nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Todas as partidas serão disputadas em jogo único.

Chaveamento da terceira fase da Copinha 2026 

Os jogos disputados nos dias 12 e 13 de janeiro definiram as 32 equipes classificadas para a terceira fase da competição. Ao todo, oito confrontos estão marcados para a data.

Confira o chaveamento da terceira etapa:

14 de janeiro, quarta-feira

  • 14h30: Mirassol x América-RN
  • 15h: Ceará x Grêmio Prudente
  • 15h: Atlético-PI x América-MG
  • 17h: Cruzeiro x Ponte Preta
  • 18h45: Chapecoense x Grêmio
  • 19h30: Botafogo-SP x Guanabara City
  • 21h15: Ferroviária x Santos
  • 21h30: XV de Jaú x Guarani

15 de janeiro, quinta-feira

  • 10h: Fortaleza x Itaquaquecetuba
  • 11h: Internacional x Nacional
  • 14h30: RB Bragantino x Canaã
  • 15h: Palmeiras x Flamengo-SP
  • 15h: Santo André x Inrachina
  • 17h: Fluminense x Ituano
  • 19h: São Paulo x Operário-PR
  • 21h30: Juventude x Botafogo-RJ

Veja os resultados da segunda fase da Copinha 2026

12 de janeiro, segunda-feira

  • Cruzeiro 3 x 1 Meia Noite
  • Botafogo-SP 1 x 0 Vasco
  • Bahia 2(4) x (5)2 Atlético-PI
  • Grêmio 3 x 1 Atlético Alagoinhas-BA
  • Santos 1 x 0 Cuiabá
  • América-MG 2 x 1 Inter de Limeira
  • Goiás 0 (1) x (3) 0 Mirassol
  • Athletico-PR 1 x 2 Ceará
  • Ferroviária 2 x 0 Real Brasília
  • Guanabara City 1 x 0 Tuna Luso
  • Grêmio Prudente 1 x 0 Osasco Sporting
  • Chapecoense 2 x 1 Votuporanguense
  • Athletic 2 (2) x (4) 2 XV de Jaú
  • Ponte Preta 1 (5) x (4) 1 Francana
  • Sport 1 (6) x (7) 1 América-RN
  • Corinthians 1 x 2 Guarani

13 de janeiro, terça-feira

  • Operário-PR 4 x 0 Independente-AC
  • Fortaleza 2 x 1 Novorizontino
  • Ituano 3 x 1 Água Santa
  • Nacional-SP 2 x 0 Juventus-SP
  • Retrô 0 x 4 Internacional
  • RB Bragantino 3 x 0 Comercial Tietê-SP
  • Canaã 1 x 0 Figueirense
  • Juventude 1 (5) x (4) 1 Águia de Marabá
  • Itaquaquecetuba 2 x 1 União Mogi
  • Flamengo-SP 1 x 0 Monte Roraima
  • Ibrachina 3 x 1 Atlético-MG
  • Fluminense 1 (5) x (3) 1 Referência
  • Audax 0 x 1 Santo André
  • Palmeiras 3 (3) x (2) 3 Vitória
  • São Paulo 2 x 0 Portuguesa
  • Botafogo-RJ 3 x 0 São José-SP

Quando será a final da Copinha 2026?

A grande final da Copinha está marcada para 25 de janeiro, o dia do aniversário de São Paulo. A disputa pelo troféu será decidida no gramado do no Estádio do Pacaembu, na capital paulista.

