Copinha 2026: veja o chaveamento completo da fase eliminatória

Copinha 2026: veja o chaveamento completo da fase eliminatóriaFortaleza e Ceará vencem segunda fase e avançam na Copinha 2026. Confira o chaveamento da próxima etapa do mata-mata, disputada a partir desta quarta-feira, 14
Resumo
O maior torneio de futebol de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, avança para a terceira fase do mata-mata. Entre os que seguem na competição, estão os times que venceram as partidas da segunda fase.
Os times cearenses Fortaleza, Ceará seguem na disputa. Quixadá e Ferroviário foram eliminados ainda no último sábado, 10, pelo América/RJ e o Santo André, respectivamente.
Os jogos da próxima etapa começam nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Todas as partidas serão disputadas em jogo único.
Chaveamento da terceira fase da Copinha 2026
Os jogos disputados nos dias 12 e 13 de janeiro definiram as 32 equipes classificadas para a terceira fase da competição. Ao todo, oito confrontos estão marcados para a data.
Confira o chaveamento da terceira etapa:
14 de janeiro, quarta-feira
- 14h30: Mirassol x América-RN
- 15h: Ceará x Grêmio Prudente
- 15h: Atlético-PI x América-MG
- 17h: Cruzeiro x Ponte Preta
- 18h45: Chapecoense x Grêmio
- 19h30: Botafogo-SP x Guanabara City
- 21h15: Ferroviária x Santos
- 21h30: XV de Jaú x Guarani
15 de janeiro, quinta-feira
- 10h: Fortaleza x Itaquaquecetuba
- 11h: Internacional x Nacional
- 14h30: RB Bragantino x Canaã
- 15h: Palmeiras x Flamengo-SP
- 15h: Santo André x Inrachina
- 17h: Fluminense x Ituano
- 19h: São Paulo x Operário-PR
- 21h30: Juventude x Botafogo-RJ
Veja os resultados da segunda fase da Copinha 2026
12 de janeiro, segunda-feira
- Cruzeiro 3 x 1 Meia Noite
- Botafogo-SP 1 x 0 Vasco
- Bahia 2(4) x (5)2 Atlético-PI
- Grêmio 3 x 1 Atlético Alagoinhas-BA
- Santos 1 x 0 Cuiabá
- América-MG 2 x 1 Inter de Limeira
- Goiás 0 (1) x (3) 0 Mirassol
- Athletico-PR 1 x 2 Ceará
- Ferroviária 2 x 0 Real Brasília
- Guanabara City 1 x 0 Tuna Luso
- Grêmio Prudente 1 x 0 Osasco Sporting
- Chapecoense 2 x 1 Votuporanguense
- Athletic 2 (2) x (4) 2 XV de Jaú
- Ponte Preta 1 (5) x (4) 1 Francana
- Sport 1 (6) x (7) 1 América-RN
- Corinthians 1 x 2 Guarani
13 de janeiro, terça-feira
- Operário-PR 4 x 0 Independente-AC
- Fortaleza 2 x 1 Novorizontino
- Ituano 3 x 1 Água Santa
- Nacional-SP 2 x 0 Juventus-SP
- Retrô 0 x 4 Internacional
- RB Bragantino 3 x 0 Comercial Tietê-SP
- Canaã 1 x 0 Figueirense
- Juventude 1 (5) x (4) 1 Águia de Marabá
- Itaquaquecetuba 2 x 1 União Mogi
- Flamengo-SP 1 x 0 Monte Roraima
- Ibrachina 3 x 1 Atlético-MG
- Fluminense 1 (5) x (3) 1 Referência
- Audax 0 x 1 Santo André
- Palmeiras 3 (3) x (2) 3 Vitória
- São Paulo 2 x 0 Portuguesa
- Botafogo-RJ 3 x 0 São José-SP
Quando será a final da Copinha 2026?
A grande final da Copinha está marcada para 25 de janeiro, o dia do aniversário de São Paulo. A disputa pelo troféu será decidida no gramado do no Estádio do Pacaembu, na capital paulista.