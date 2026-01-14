Copinha 2026: veja o chaveamento completo da fase eliminatória

Fortaleza e Ceará vencem segunda fase e avançam na Copinha 2026. Confira o chaveamento da próxima etapa do mata-mata, disputada a partir desta quarta-feira, 14

O maior torneio de futebol de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 , avança para a terceira fase do mata-mata. Entre os que seguem na competição, estão os times que venceram as partidas da segunda fase.

Fortaleza e Ceará são os únicos times cearenses classificados para a terceira fase da Copinha 2026. Quixadá e Ferroviário foram eliminados. A próxima etapa do torneio de base começa nesta quarta-feira, 14 de janeiro, com jogos em campo único.

Os times cearenses Fortaleza, Ceará seguem na disputa. Quixadá e Ferroviário foram eliminados ainda no último sábado, 10, pelo América/RJ e o Santo André, respectivamente.

Leia mais Ferroviário perde mais uma e se despede da Copinha como lanterna no grupo

Os jogos da próxima etapa começam nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Todas as partidas serão disputadas em jogo único.

Chaveamento da terceira fase da Copinha 2026

Os jogos disputados nos dias 12 e 13 de janeiro definiram as 32 equipes classificadas para a terceira fase da competição. Ao todo, oito confrontos estão marcados para a data.