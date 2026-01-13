Fortaleza vence o Novorizontino por 2 a 1 e avança na Copinha

Fortaleza vence o Novorizontino por 2 a 1 e se classfica para a terceira fase da Copinha. / Crédito: Erivaldo Lopes / Na Cara do Gol / Fortaleza EC

Em jogo decisivo que valia vaga na terceira vaga da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fortaleza venceu o Novorizontino por 2 a 1, na manhã desta terça-feira, 13, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP) e confirmou sua ida à terceira fase do principal torneio de base do País. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Os comandados de Léo Porto, agora, aguardam o resultado da partida entre Itaquaquecetuba e União Mogi, que ocorre na tarde desta terça-feira, 13, às 15 horas, para conhecer o adversário na próxima fase do torneio.