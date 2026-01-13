Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza vence o Novorizontino por 2 a 1 e avança na Copinha

Tricolor agora aguarda resultado de Itaquaquecetuba e União Mogi para conhecer adversário na próxima fase. Tomás Roco e Caio Wesley marcaram os gols do Leão
Em jogo decisivo que valia vaga na terceira vaga da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fortaleza venceu o Novorizontino por 2 a 1, na manhã desta terça-feira, 13, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP) e confirmou sua ida à terceira fase do principal torneio de base do País.

Os comandados de Léo Porto, agora, aguardam o resultado da partida entre Itaquaquecetuba e União Mogi, que ocorre na tarde desta terça-feira, 13, às 15 horas, para conhecer o adversário na próxima fase do torneio.

O Leão do Pici avança no certame com 100% de aproveitamento, tendo batido o Centro Olímpico, na estreia, por 1 a 0, o Confiança-PB, na segunda rodada, por 4 a 2, e goleado o União Mogi, na última rodada da fase grupos, por 5 a 1.

Fortaleza x Novorizontino: como foi o jogo

Com alta intensidade na primeira etapa de jogo, o Fortaleza decidiu o confronto em Mogi das Cruzes com apenas dez minutos de partida. Após pressão inicial e ocupação no campo adversário, o Leão abriu o placar com menos de um minuto.

Em bola sobrada na entrada da grande área, Tomás Roco ajeitou com categoria e finalizou no cantinho direito do arqueiro do Tigre.

Apenas nove minutos depois, em lançamento que saiu do campo de defesa, Caio Wesley recebeu e avançou em direção a meta do Novorizontino. Ele chegou a trombar com o goleiro, antes de empurrar a pelota para o fundo do barbante.

Na segunda etapa de partida, a equipe paulista diminuiu o placar com Kawe Rodrigues e pressionou o time cearense, mas não conseguiu furar novamente o sistema defensivo leonino.

